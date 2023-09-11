



40% израильтян против службы в армии, если студентов ешив освободят от призыва

Израильский институт демократии опубликовал выборочные данные опроса “Израильский индекс голоса”, из которых следует, что 40% израильтян поддерживают отказ от воинской повинности, если студентам ешив будет предоставлено полное освобождение от призыва.



Среди сторонников протеста против правительства 34% выступают за отказ от призыва в армию, а 56% считают, что это нелегитимный шаг. Среди тех, кто не поддерживает протест, разрыв между сторонниками и противниками уклонения от воинской повинности гораздо больше – 12% против 82%.



Опрос также показал, что 61% израильтян считает, что внутренняя безопасность с точки зрения преступности и терроризма сейчас хуже, чем во время кризиса предыдущего правительства. Среди избирателей “Ликуд” только 16% считают, что ситуация улучшилась при нынешнем правительстве.



Опрос проведен профессором Тамар Херманн и доктором Ор Анаби из Центра изучения общественного мнения и политики при Институте Витерби.