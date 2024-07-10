



36 китайских самолетов пролетели вблизи идентификационной зоны ПВО Тайваня

Министерство национальной обороны Тайваня (MND) зафиксировало утром 10 июля довольно большое количество китайских военных самолетов и судов в окрестностях Тайваня, которые, по всей видимости, направлялись на китайские военные учения в западной части Тихого океана.



В заявлении MND говорится, что 36 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и были обнаружены в южной и юго-восточной частях идентификационной зоны ПВО Тайваня.



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Они направлялись в западную часть Тихого океана, чтобы принять участие в совместных воздушных и морских военных учениях вместе с китайским авианосцем "Шаньдун", сообщили в MND.



Выступая перед журналистами перед началом заседания законодательного собрания, министр обороны Веллинг Ку, которого спросили об авианосце НОАК, сказал, что MND "полностью в курсе" передвижений "Шаньдуна".

