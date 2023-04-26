



19 государств подали заявки на вступление в блок BRICS

Девятнадцать стран выразили заинтересованность в присоединении к группе стран BRICS в преддверии ежегодного саммита в Южной Африке.



Блок стран с развивающимися рынками, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, соберется в Кейптауне 2-3 июня, чтобы обсудить вопросы расширения группы, пишет Bloomberg.



"Будет обсуждаться расширение BRICS и условия того, как это будет происходить", - сказал Анил Суклал, представитель ЮАР в BRICS. - "Тринадцать стран официально попросили о присоединении и еще шесть - неофициально. Мы получаем заявки на вступление каждый день".



Китай начал разговор о расширении, когда он был председателем BRICS в прошлом году, так как вторая по величине экономика мира пытается создать дипломатическое влияние, чтобы противостоять доминированию развитых стран в Организации Объединенных Наций. Предлагаемое расширение вызвало обеспокоенность других членов, что их влияние будет ослаблено, особенно если будут приняты близкие союзники Пекина. Валовой внутренний продукт Китая более чем в два раза превышает объем всех четырех других членов БРИКС вместе взятых.



С момента своего образования в 2006 году, группа добавила только одного нового члена - Южную Африку в 2010 году.



Саудовская Аравия и Иран входят в число стран, которые официально попросили о вступлении. Другие страны, выразившие заинтересованность в присоединении, включают Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезию, а также две страны из Восточной Африки и одну из Западной Африки, которые Суклал не назвал.