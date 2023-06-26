



120 тысяч жителей КДНР вышли на улицы с требованием нанести ядерный удар по США

В столице Северной Кореи десятки тысяч людей вышли на улицы и призывали лидера страны нанести ядерный удар по США, сообщает Reuters.



Около 120 тысяч людей 25 июня вышли на митинг в Пхеньяне, посвященный 73-й годовщине начала Корейской войны. Митингующие выкрикивали лозунги, призывающие к "войне мести" с целью уничтожения Соединенных Штатов.



Они держали плакаты с лозунгами "Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы" и "Империалистические США — разрушители мира".



А местные СМИ (в том числе и Центральное телеграфное агентство Кореи) в этот день разместили материалы о том, что у Северной Кореи теперь есть "самое сильное абсолютное оружие для наказания империалистов США", и "мстители на этой земле горят неукротимой волей отомстить врагу".



Кроме того, представители МИД Северной Кореи официально заявили о том, что США якобы прилагают отчаянные усилия, чтобы разжечь ядерную войну и обвинили Вашингтон в отправке стратегических активов в регион.



