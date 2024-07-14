Журналистка CNN возмущена тем, что Трамп получив пулю крикнул "Боритесь!"
Корреспондент CNN раскритиковала бывшего президента Трампа за то, что тот кричал своим сторонникам "Борись!" сразу после субботнего покушения в Пенсильвании.
Видно, что у Трампа шла кровь из уха, когда его уводили со сцены в субботу вечером, вскоре после того, как стрелок открыл огонь на его митинге. Когда агенты Секретной службы уводили его после того, как стрелок был убит, Трамп впервые поднял руку и прокричал "Боритесь!" под одобрительные возгласы своих сторонников.
Специальный корреспондент CNN Джейми Гангел сообщила, что кандидат в президенты от республиканцев подает “неверный сигнал”.
Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024
No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”
Historic footage. Just incredible.
pic.twitter.com/9ERhGJaia0
"Я хочу сказать, что при просмотре записи мне показалось странным одно обстоятельство: после того как в него попали, бывший президент Трамп встал и сказал: "Боритесь, боритесь, боритесь", - сказала Гангел.
"Я думаю, что мы слышим от людей, что это не то послание, которое мы хотим передать прямо сейчас. Мы хотим приглушить его", - сказала она.