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Журналистка CNN возмущена тем, что Трамп получив пулю крикнул "Боритесь!"
14.07.2024 14:22 Аркадий Бочаровский

Журналистка CNN возмущена тем, что Трамп получив пулю крикнул "Боритесь!"


Корреспондент CNN раскритиковала бывшего президента Трампа за то, что тот кричал своим сторонникам "Борись!" сразу после субботнего покушения в Пенсильвании.

Видно, что у Трампа шла кровь из уха, когда его уводили со сцены в субботу вечером, вскоре после того, как стрелок открыл огонь на его митинге. Когда агенты Секретной службы уводили его после того, как стрелок был убит, Трамп впервые поднял руку и прокричал "Боритесь!" под одобрительные возгласы своих сторонников.
 

Специальный корреспондент CNN Джейми Гангел сообщила, что кандидат в президенты от республиканцев подает “неверный сигнал”.

"Я хочу сказать, что при просмотре записи мне показалось странным одно обстоятельство: после того как в него попали, бывший президент Трамп встал и сказал: "Боритесь, боритесь, боритесь", - сказала Гангел.

"Я думаю, что мы слышим от людей, что это не то послание, которое мы хотим передать прямо сейчас. Мы хотим приглушить его", - сказала она.

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