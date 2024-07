Журналистка CNN возмущена тем, что Трамп получив пулю крикнул "Боритесь!"

Корреспондент CNN раскритиковала бывшего президента Трампа за то, что тот кричал своим сторонникам "Борись!" сразу после субботнего покушения в Пенсильвании.



Видно, что у Трампа шла кровь из уха, когда его уводили со сцены в субботу вечером, вскоре после того, как стрелок открыл огонь на его митинге. Когда агенты Секретной службы уводили его после того, как стрелок был убит, Трамп впервые поднял руку и прокричал "Боритесь!" под одобрительные возгласы своих сторонников.



Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.



No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”



Historic footage. Just incredible.



pic.twitter.com/9ERhGJaia0