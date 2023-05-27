



Затонувший военный корабль времен Второй мировой войны найден в японских водах

Американский эсминец USS Mannert L. Abele , потопленный японской бомбой-камикадзе в апреле 1945 года, был обнаружен археологами в японских водах на этой неделе, согласно заявлению ВМС США, сделанному в четверг.



Корабль был обнаружен Отделом подводной археологии Командования военно-морской истории и наследия (NHHC) в сотрудничестве с проектом Lost 52.



84 американских моряка погибли во время битвы, которую отец одного из археологов Lost 52 Project видел воочию, сообщается на сайте Lost 52 Project.



"Мой отец чуть не постигла та же участь экипажа Abele несколькими днями ранее. Для меня это было очень эмоциональным открытием. Связывает меня с моим отцом", — сказал Тим Тейлор, которого цитирует веб-сайт Lost 52 Project.



Корабль стал первым американским судном, которое было уничтожено управляемой человеком бомбой-камикадзе. Он был затоплен в 75 милях от северного побережья Окинавы.



Свидетели происшествия сказали, что судно раскололось надвое и было потеряно в течение трех минут после боя.



Mannert L. Abele вступил в бой с несколькими вражескими самолетами и успешно сбил один из них. Сбитый самолет врезался в корабль вскоре после того, как он взорвался реактивной управляемой бомбой Yokosuka MXY-7 Ohka "Cherry Blossom".



"Mannert L. Abele — место последнего упокоения 84 американских моряков, которые пожертвовали собой, защищая свою страну, — сказал директор NHHC Сэмюэл Дж. Кокс, контр-адмирал ВМС США в отставке. - Моя глубочайшая благодарность и поздравления Тиму Тейлору и его команде за обнаружение этого места крушения. Его открытие позволяет в какой-то степени приблизиться к семьям погибших и дает всем нам еще одну возможность помнить и чтить их".





