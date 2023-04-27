



Законопроект о признании определения IHRA вновь провален в Джорджии

В американском штате Джорджия вновь провален законопроект о признании определения антисемитизма IHRA.



Это происходит уже в третий раз.



Ожидается, что законопроект вновь будет выдвинут на голосование. Активисты, ученые и правозащитники предупреждали, что это определение может быть легко использовано в качестве "инструмента для подавления пропалестинских высказываний" из-за его "расплывчатой формулировки".



"Нас не беспокоит использование закона для фактической криминализации высказываний против Израиля. Что нас беспокоит, так это обвинение в антисемитизме, которое будет предъявлено людям, выступающим против нарушений прав человека в Израиле, особенно студентам и преподавателям университетских городков, которые работают во имя справедливости в "Палестине", - сказано в статье The Atlanta Journal-Constitution.



Напомним, Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.