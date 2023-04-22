



Заключенные тюрьмы Гуантанамо "ускоренно стареют" - Красный Крест

Заключенные, которые годами содержались в тюрьме Гуантанамо на Кубе, демонстрируют признаки "ускоренного старения", заявил в пятницу высокопоставленный сотрудник Международного комитета Красного Креста.



"Мы призываем администрацию США и Конгресс работать вместе, чтобы найти адекватные и устойчивые решения для решения этих проблем", — сказал Патрик Гамильтон, глава делегации МККК в США и Канаде.



Комментарии Гамильтона прозвучали после посещения тюрьмы в марте после 20-летнего перерыва. Он сказал, что его "поразило то, как те, кто все еще находятся под стражей сегодня, испытывают симптомы ускоренного старения, усугубляемые кумулятивным эффектом их опыта и лет, проведенных в заключении".



Он призвал заключенных обращаться за психологической и физической помощью и чаще контактировать с семьей.



Министерство обороны США "в настоящее время изучает отчет", заявил представитель Пентагона.



Тюрьма Гуантанамо была основана президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим в 2002 году после терактов с использованием угнанных самолетов на Нью-Йорк и Пентагон в 2001 году, в результате которых погибло около 3000 человек.



В Гуантанамо содержатся заключенные, обвиняемые властями США в различных преступлениях (в частности, в терроризме и ведении войны на стороне противника). Тюрьма находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.



Это стало символом эксцессов американской "войны с террором" из-за жестких методов допроса, которые критики назвали пытками. Когда президент Джо Байден, демократ, вступил в должность в 2021 году, было 40 заключенных. Администрация Байдена заявила, что хочет закрыть учреждение, но не представила план для этого.



В феврале произошла репатриация двух братьев в Пакистан, осталось 30 заключенных. Гамильтон призвал Вашингтон решить судьбу заключенных, призвав принять меры по переводу тех, кто имеет на это право.

