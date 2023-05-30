



Юриста уличили в использовании поддельных цитат из дел, придуманных ChatGPT

В этом месяце юрист из Нью-Йорка был уличен в использовании чат-бота ChatGPT. Он "процитировал" судебные дела, которые чат-бот придумал во время обсуждения иска в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, пишет jpost.



Ситуация возникла, когда Роберто Мата подал в суд на Avianca Airlines за травмы, полученные во время полета в 2019 году. Хотя Мата представлял в суде адвокат Питер ЛоДука, коллега ЛоДука Стивен А. Шварц помог провести юридическое расследование по делу.



Шварц процитировал ряд предполагаемых прошлых дел в письме под присягой в суд, но суд был удивлен, обнаружив, что упомянутые дела не существовали или были "фиктивными".



"Суд столкнулся с беспрецедентным обстоятельством", — написал окружной судья Питер Кевин Кастель, приказав ЛоДука объяснить ошибочную подачу документов. Судебные документы можно найти на сайте CourtListener .



В письме под присягой в суде Шварц написал, что "по мере того, как использование генеративного искусственного интеллекта развивалось в юридических фирмах, ваш партнер консультировался с веб- сайтом искусственного интеллекта ChatGPT , чтобы дополнить проведенное юридическое исследование".



Шварц добавил, что ChatGPT "предоставил свой законный источник и заверил в надежности своего контента", подчеркнув, что, поскольку он никогда раньше не использовал ChatGPT, он "не знал о возможности того, что его контент может быть ложным", и что у него не было намерения обмануть суд.



Адвокат говорит, что он "очень сожалеет" об использовании ИИ для дополнения юридических исследований.



Адвокат добавил, что никогда не будет делать этого в будущем "без абсолютной проверки его подлинности".



Шварц приложил скриншоты запросов, которые он сделал с помощью ChatGPT, в показаниях под присягой, в которых он спрашивал чат-бота, является ли один из упомянутых случаев "реальным".



После того, как чат-бот подтвердил, что это так, Шварц спросил, каков его источник, на что бот ответил: "Я прошу прощения за путаницу ранее. После двойной проверки я обнаружил, что дело Варгезе против China Southern Airlines Co. Ltd., 925 F.3d 1339 (11-й округ 2019 г.) действительно существует, и его можно найти в базах данных юридических исследований, таких как Westlaw и LexisNexis".



ЛоДука подчеркнул в письменном заявлении в суд, что Шварц занимается юридической практикой в Нью-Йорке более 30 лет и что ему "никогда не было известно о том, что он сделал заведомо ложное заявление ответчику, или что у него было намерение обмануть или когда-либо ввести в заблуждение какой-либо суд".





