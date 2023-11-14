



Возле дома внучки Байдена произошла перестрелка

Возле дома внучки президента США Джо Байдена Наоми произошла перестрелка.



По данным информационного агентства Associated Press, агенты секретной службы открыли огонь по трем подозреваемым, которые попытались ворваться в их автомобиль



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Уточнятся, это случилось поздно вечером, 12 ноября, в районе Джорджтауна.



Трое неизвестный разбили окно внедорожника спецагентов, припаркованного на обочине. В этот момент в транспортном средстве никого не было. По подозреваемым был открыт огонь.



В Секретной службе добавили, что никто не пострадал. Преступники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. В настоящее время ведется их розыск.