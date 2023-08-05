



"Вояджер-2": NASA восстанавило связь с космическим кораблем

Космическое агентство США восстановило связь с космическим кораблем "Вояджер-2" в пятницу после двухнедельного молчания после того, как диспетчеры полетов отправили космическому кораблю неверную команду, из-за которой его антенна была удалена от Земли. 21 июля серия запланированных команд, отправленных на "Вояджер-2", по ошибке заставила антенну зонда направиться на 2 градуса в сторону от Земли, что нарушило передачу сигналов.



Чтобы переместить антенну, сеть дальнего космоса NASA в среду отправила "межзвездный крик" с помощью самой мощной радиоантенны в Канберре, Австралия. Это была дальновидная попытка отправить инструкции, чтобы привести корабль в порядок, что требовало точного времени.



Менеджер проекта "Вояджер" Сюзанна Додд из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии сообщила информационному агентству AFP, что команда была рассчитана для отправки во время "наилучших условий во время прохода слежения за антенной, чтобы максимизировать возможное получение команды космическим кораблем".



Поскольку "Вояджер-2" находится на расстоянии более 19 миллиардов километров от Земли, команде, путешествующей со скоростью света, потребовалось примерно 18,5 часов, чтобы добраться до космического корабля, и еще 18,5 часов, чтобы получить ответ. Поэтому бригадам пришлось ждать более суток, чтобы узнать, сработало ли вообще их вмешательство.



Рано утром 4 августа в США космический корабль начал возвращать научные и телеметрические данные, "свидетельствующие о том, что он работает нормально и остается на ожидаемой траектории", — сообщила Лаборатория реактивного движения.



За день до разработки плана по отправке "межзвездного крика" инженеры NASA радиосигнал "Вояджера", используя несколько обсерваторий по всему миру, которые образуют сеть дальнего космоса. Он был слишком слабым, чтобы нести какие-либо данные, но этого было достаточно, чтобы подтвердить, что миссия все еще работает, и дать инженерам надежду, что они смогут послать сигнал для корректировки положения антенны. Считалось, что двухнедельное отключение стало самым продолжительным периодом, в течение которого NASA не получало известий от "Вояджера-2" в рамках миссии, которая продолжается уже пятое десятилетие, сообщила Associated Press руководитель проекта Сюзанна Додд.



Антенну нужно было сместить всего на 2 градуса, чтобы исправить ошибку, но в NASA не надеялись, что ситуация разрешится до запланированного автоматического маневра по перенастройке 15 октября.



"Вояджер-2" и его близнец "Вояджер-1" были запущены в 1977 году для исследования внешней части Солнечной системы и далекого космоса за ее пределами, одновременно служа маяком человечества в открытом космосе. Оба космических корабля несут "Золотые пластинки", представляющие собой 12-дюймовые позолоченные медные диски, на которых записаны "звуки Земли", такие как гром, дождь, лай собак и плач младенца. На дисках также есть карта Солнечной системы, кусок урана, который служит радиоактивными часами, позволяющими получателям установить дату запуска космического корабля, и символы, показывающие, как проигрывать пластинку. Диск призван донести до инопланетян историю нашего мира.



"Вояджер-1" вышел в межзвездное пространство в 2012 году, а "Вояджер-2" — в 2018 году. Прежде чем покинуть Солнечную систему, "Вояджер-2" исследовал Юпитер и Сатурн и стал первым и пока единственным космическим кораблем, посетившим Уран и Нептун. Научные данные, отправленные с "Вояджера", включают сведения о межзвездном магнитном поле и обилии космических лучей.



"Вояджер-1" в настоящее время является самым удаленным космическим кораблем от Земли на расстоянии 24 миллиарда километров". Он до сих пор находится на связи с Землей. Пока сохраняется мощность плутония, оба космических корабля могут дожить до 50-летия своего запуска в 2027 году.