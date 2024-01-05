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Война между Израилем и ХАМАСом может расшириться: у Байдена готовятся
05.01.2024 16:32 Алина Груднева

Война между Израилем и ХАМАСом может расшириться: у Байдена готовятся

В администрации президента США Джо Байдена готовятся к сценарию, согласно которому война между Израилем и ХАМАСом может расшириться на весь ближневосточный регион.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей администрации, говорящих на условиях анонимности.

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Они описали внутренние дискуссии о сценариях, которые потенциально могут втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке в разгар предвыборной кампании в Соединенных Штатах.  Уточняется, что американские военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном йеменским хути, которые нападают на коммерческие суда в Красном море. Речь идет об ударах по объектам группировки.

Также рассматриваются способы предвидеть и парировать возможные атаки на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии. Официальные лица считают, что вероятность более широкого конфликта растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране, произошедших за последние несколько дней.

В администрации Байдена говорят, что война официально вышла далеко за пределы Газы. Уточняется, что расширение географии боевых действий пагубно скажется не только на Ближнем Востоке, но и на Байдене, который баллотируется на выборах президента США в 2024 году.

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