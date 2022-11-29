



Во вторник США объявят о помощи Украине по передаче электроэнергии

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник объявит о новой помощи для восстановления электроснабжения на территории Украины после российских атак по энергосистеме страны, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.



Блинкен прибыл в Румынию в понедельник вечером перед встречей с союзниками по НАТО и министрами иностранных дел стран G7.



Министр иностранных дел Украины сказал некоторым дипломатам НАТО, посетившим Киев ранее в тот же день, что трансформаторы являются самым большим элементом энергетической инфраструктуры страны, который необходимо восстановить.



Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил, что Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные передающие станции, поврежденные российскими ракетными ударами.



Блинкен воспользуется встречей во вторник новой координационной группы по энергетике, в которую входят "Большая семерка" и другие страны, чтобы "продемонстрировать часть того, что Соединенным Штатам удалось мобилизовать, и ознакомить с планами по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в ближайшие несколько недель", — сказал чиновник.



Вашингтон призывает другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, из-за которых миллионы людей остаются в темноте и без отопления при минусовых температурах.

