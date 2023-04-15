



Визит Блинкена в Пекин отложен из-за шпионского воздушного шара

Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену посетить Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования сбитого предположительно китайского воздушного шара-шпиона , сообщает Financial Times со ссылкой на источники в субботу.



Китай заявил Соединенным Штатам, что не готов перенести поездку, которую Блинкен отменил еще в феврале, в то время как остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать далее, сообщила газета со ссылкой на четырех источников, знакомых с ходом переговоров.

Ранее на этой неделе Блинкен заявил, что продолжит визит в Китай, когда будут подходящие условия. Он также добавил, что цель не в том, чтобы сдерживать Китай или ввязываться в новую холодную войну.



Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что китайский воздушный шар-шпион мог передавать разведывательные данные в режиме реального времени обратно в Китай, когда он пролетал над важными военными объектами в Соединенных Штатах в начале этого года, добавив, что анализ США все еще непрерывный.



Подозреваемый китайский аэростат-разведчик впервые вошел в воздушное пространство США к северу от Алеутских островов на Аляске 28 января.



Воздушный шар провел неделю в полете над Соединенными Штатами и Канадой, прежде чем американские военные сбили его у Атлантического побережья по приказу Байдена.



