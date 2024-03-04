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Верховный суд США вернул Трампа в избирательные бюллетени
04.03.2024 17:59 MIGnews.com

Верховный суд США вернул Трампа в избирательные бюллетени

Верховный суд США опубликовал свое решение по апелляции Республиканской партии Колорадо на решение Верховного суда Колорадо об исключении бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней штата в связи с его ролью в событиях 6 января 2021 года.

Суд единогласно постановил, что суд низшей инстанции ошибся, вычеркнув бывшего президента из бюллетеня, и разрешил Трампу баллотироваться в качестве кандидата в президенты в Колорадо.

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Постановление также распространяется на аналогичные постановления, запрещающие Трампу участвовать в выборах в штатах Мэн и Иллинойс.

Решение принято за день до "супервторника", когда во многих штатах, в том числе и в Колорадо, пройдут праймериз.
 

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