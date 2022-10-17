



"Величайшая ошибка". Гислейн Максвелл сожалеет о связи с Эпштейном

Гислейн Максвелл, светская львица и подруга секс-преступника Джеффри Эпштейна, дала первое интервью из тюрьмы.



В интервью Максвелл выразила сожаление по поводу своей связи с Эпштейном, сообщает The New Daily.



"Я сказала в своем заявлении в суде, что встреча с Эпштейном была величайшей ошибкой в ​​моей жизни. И, очевидно, если бы я могла вернуться, я бы избежала встречи с ним и сделала бы другой выбор", - заявила она.



Напомним, что Гислейн Максвелл, известная также как "мадам Эпштейна", была приговорена к 20 годам тюремного заключения.

