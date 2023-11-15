



Ведущая шоу - мусульманским экстремистам в США:”Убирайтесь отсюда!”

Ведущая популярного американского The Megyn Kelly Show заявила в эфире всем участникам пропалестинских и анти-израильских демонстраций, которые сегодня клянут Америку, проживая в США, и под видом протестов насаждают свой мир и свои варварские “ценности”. В своем вечернем шоу Келии сказала:



“Вам не нравится Америка? Ок,мы вас тоже здесь не хотим! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда вон! Вы не хотите тут быть? Мы вас тут не хотим. Супер! Едьте домой! “





