В Висконсине с рельсов сошел грузовой поезд: есть пострадавшие

В американском штате Висконсин с рельсов сошел грузовой поезд.



По данным CNN, это произошло на юго-западе штата.



В результате железнодорожной аварии, четверо рабочих получили легкие ранения.



По данным издания, два контейнера, находившиеся в поезде, затонули в реке Миссисипи.



