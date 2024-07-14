



В Трампа стреляли с расстояния 150 метров

Бывший президент Дональд Трамп находился на расстоянии 120-150 метров от предполагаемого стрелка в момент стрельбы, согласно анализу геолокации, проведенному CNN.



Трамп проводил свой митинг на ферме Butler Farm Show Grounds в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу днем.



По данным Секретной службы, стрелок произвел несколько выстрелов с "возвышенной позиции" за пределами митинга. Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.



По данным агентства, стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.



Один из присутствовавших на митинге утверждает, что видел как человек с винтовкой лез на крышу близлежащего здания и “пытался предупредить об этом правоохранительные органы”.