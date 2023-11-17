



В Торонто еврейское учебное заведение эвакуировано из-за бомбы

В пятницу, 17 ноября, в полицию поступило сообщение о бомбе в Еврейской академии сообщества Таненбаум в Торонто.



По данным CTV News, в качестве меры предосторожности учебное заведение было эвакуировано.



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Директор академии сообщил родителям учащихся по электронной почте, что до этого поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. В ходе обысков бомба не была обнаружена.



Буквально за несколько часов до этого поступило сообщение о взрывном устройстве в еврейском общинном центре в Воане, Онтарио.