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В Торонто еврейское учебное заведение эвакуировано из-за бомбы
17.11.2023 22:00 Алина Груднева

В Торонто еврейское учебное заведение эвакуировано из-за бомбы

В пятницу, 17 ноября, в полицию поступило сообщение о бомбе в Еврейской академии сообщества Таненбаум в Торонто.

По данным CTV News, в качестве меры предосторожности учебное заведение было эвакуировано.

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Директор академии сообщил родителям учащихся по электронной почте, что до этого поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. В ходе обысков бомба не была обнаружена.

Буквально за несколько часов до этого поступило сообщение о взрывном устройстве в еврейском общинном центре в Воане, Онтарио.

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