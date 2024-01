В США внезапно обвалился шпиль старинного храма: видео

В американском Нью-Лондоне внезапно обрушился гпиль старинного храма XIX века.



Соответствующий момент был заснят на видео.



Обрушилась колокольня первой конгрегационалистской церкви XIX века в городе, которая считается местной достопримечательностью.



Неизвестно, по какой причине это произошло. Власти разрешили снести руины. В результате происшествия никто не пострадал.

🚨#BREAKING: A Significant section of the First Congregational Church has Collapse with search and rescue underway ⁰⁰📌#NewLondon | #Connecticut⁰

Currently, a large emergency response is underway after a significant section of wall and ceiling collapsed at First Congregational… pic.twitter.com/CloTZFL0zX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 25, 2024

So this happened yesterday. Is no one talking about this.? This happened in New London CT. pic.twitter.com/m5y1dIt2la — Jennifer Lynn Lawrence (@JenLawrence21) January 26, 2024

#BREAKING: The steeple of the Engaging Heaven Church in #NewLondon, CT has collapsed backwards into the church, leaving a gaping hole in the roof. Urban search and rescue teams are responding to search the rubble, but it is believed nobody was inside at the time. pic.twitter.com/JWDYXSWB8M — Kevin Wiles Jr (@kwilesjrnews) January 25, 2024