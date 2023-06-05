



F-16 перехватили Cessna над Вашингтоном, все пассажиры погибли

Соединенные Штаты поднимали в воздух истребители F-16 в погоне за самолетом, который нарушил воздушное пространство Вашингтона. Пилот самолета не выходил на связь. В итоге самолет разбился в горах Вирджинии.



По данным полиции штата Вирджиния, на месте крушения не было обнаружено выживших, сообщает Reuters.



Реактивные истребители создали звуковой удар над столицей США, когда преследовали самолет Cessna Citation, заявили официальные лица, что вызвало ужас у людей в районе Вашингтона. Звуковой удар потряс многих людей в районе Вашингтона, которые сообщили в Твиттере о том, что слышали громкий шум, от которого сотрясались земля и стены. Несколько жителей сказали, что слышали шум даже в северной Вирджинии и Мэриленде.



На борту Cessna находились четыре человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Cessna была зарегистрирована на Encore Motors в Мельбурне, штат Флорида, согласно веб-сайту отслеживания полетов Flight Aware. Владелец Encore Джон Румпель сообщил Washington Post, что на борту находились его дочь, внук и няня.



“Мы ничего не знаем об авиакатастрофе, — цитирует Румпеля Post. - Сейчас мы разговариваем с FAA”, — добавил он перед завершением разговора.



Американские военные пытались связаться с пилотом, но тот не отвечал. Cessna потерпел крушение возле национального леса Джорджа Вашингтона в Вирджинии, говорится в заявлении Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).



По словам другого источника, знакомого с ситуацией, Cessna летел на автопилоте.



“Самолетам NORAD было разрешено летать на сверхзвуковых скоростях, и жители региона могли услышать звуковой удар”, — говорится в заявлении, добавив, что самолеты NORAD также использовали осветительные ракеты, пытаясь привлечь внимание пилота.



Официальный представитель США заявил, что истребители не были причиной крушения.



Cessna вылетела из муниципального аэропорта Элизабеттон, штат Теннесси, и направлялась в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке, говорится в заявлении FAA. Совет по безопасности проведет расследование.



По данным Flight Aware, самолет достиг района Нью-Йорка, а затем развернулся почти на 180 градусов.



