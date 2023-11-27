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В США троих палестинцев чуть не убили из-за куфии
27.11.2023 07:26 Катя Шульц

В США троих палестинцев чуть не убили из-за куфии

Трое палестинских студентов колледжа были ранены в Берлингтоне, штат Вермонт в США.

По словам родственников, мужчины возвращались домой из гостей, они навещали бабушку одного из трех пострадавших. 

Двое из пострадавших получили ранения средней тяжести и находятся в стабильном состоянии. Третий с тяжелым огнестрельным ранением находится в больнице.

Со слов потерпевших к ним подошел неизвестный, открыл по ним огонь и скрылся. И целью нападения не было ограбление. Полиция до сих пор не нашла стрелка. Известно, что это был белый мужчина.

Нет никакой дополнительной информации о возможных мотивах покушения, кроме того, что на студентах были надеты традиционные куфии.

После звонка в полицию раненые были обнаружены недалеко от университетского кампуса.
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Организации по защите гражданских прав и семьи жертв обратиться к властям с призывом разобраться в возможной предвзятости со стороны нападавшего.


 

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