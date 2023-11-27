



В США троих палестинцев чуть не убили из-за куфии

Трое палестинских студентов колледжа были ранены в Берлингтоне, штат Вермонт в США.



По словам родственников, мужчины возвращались домой из гостей, они навещали бабушку одного из трех пострадавших.



Двое из пострадавших получили ранения средней тяжести и находятся в стабильном состоянии. Третий с тяжелым огнестрельным ранением находится в больнице.



Со слов потерпевших к ним подошел неизвестный, открыл по ним огонь и скрылся. И целью нападения не было ограбление. Полиция до сих пор не нашла стрелка. Известно, что это был белый мужчина.



Нет никакой дополнительной информации о возможных мотивах покушения, кроме того, что на студентах были надеты традиционные куфии.



После звонка в полицию раненые были обнаружены недалеко от университетского кампуса.

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Организации по защите гражданских прав и семьи жертв обратиться к властям с призывом разобраться в возможной предвзятости со стороны нападавшего.





