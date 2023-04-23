



В США создали пистолет с функцией распознавания лиц

Американская компания Biofire Tech создала “умный” пистолет с технологией распознавания лиц.



Оружие также реагирует на отпечатки пальцев, сообщает Reuters.



Из него можно будет выстрелить только, если пистолет узнает пользователя. Таким образом, производитель хочет обезопасить детей, уменьшить количество самоубийств и краж оружия.



Но пока что прототип дважды не выстрелил во время демонстрации журналистам Reuters на этой неделе.



Biofire Tech планирует отправить первые версии 9-мм пистолета клиентам, сделавшим предварительный заказ уже в четвертом квартале 2023 года, а стандартная модель должна поступить в продажу ко второму кварталу 2024-го.



Пистолет будет стоить 1499 долларов.

