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В США создали пистолет с функцией распознавания лиц
23.04.2023 04:29 Ирина Демьянова

В США создали пистолет с функцией распознавания лиц

Американская компания Biofire Tech создала “умный” пистолет с технологией распознавания лиц. 

Оружие также реагирует на отпечатки пальцев, сообщает Reuters.

Из него можно будет выстрелить только, если пистолет узнает пользователя. Таким образом, производитель хочет обезопасить детей, уменьшить количество самоубийств и краж оружия.

Но пока что прототип дважды не выстрелил во время демонстрации журналистам Reuters на этой неделе.

Biofire Tech планирует отправить первые версии 9-мм пистолета клиентам, сделавшим предварительный заказ уже в четвертом квартале 2023 года, а стандартная модель должна поступить в продажу ко второму кварталу 2024-го. 

Пистолет будет стоить 1499 долларов.
 

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