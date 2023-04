В США создали первую в мире Барби с синдромом Дауна

Американская компания Mattel создала первую в мире версию куклы Барби с синдромом Дауна.



Об этом сообщает CNN.



По словам зампрезидента компании по производству игрушек Лизы Макнайт, в создании этой модели участвовали медицинские работники. В частности, была разработана новая скульптура лица и тела, чтобы наглядно можно было иллюстрировать женщин с генетическим заболеванием.



Эта кукла входит в серию Barbie Fashionistas, созданную для знакомства детей с человеческими особенностями.



Компания уже выпустила в продажу кукл с протезом ноги, со слуховым аппаратом, Барби в инвалидной коляске и даже с кожным заболеванием витилиго.



FIRST LOOK: Barbie unveils first-ever doll with Down syndrome!@Mattel partnered with the National Down Syndrome Society for the addition to the @Barbie Fashionista line. https://t.co/so3PcOsiiX pic.twitter.com/wKejFtFR54