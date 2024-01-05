



В США разбился бомбардировщик

В четверг, 4 января, в Южной Дакоте потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, выполняющий тренировочные полеты.



По данным телеканала AВС News, четверо членов экипажа успели катапультироваться.



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По предварительной информации, бомбардировщик потерпел крушение во время попытки приземлиться на авиабазе Элсворт.



В этот момент была плохая видимость на хоне низкой облачности и пониженной температуры воздуха. По факту катастрофы начато расследование.