В США разбился бомбардировщик
В четверг, 4 января, в Южной Дакоте потерпел крушение американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, выполняющий тренировочные полеты.
По данным телеканала AВС News, четверо членов экипажа успели катапультироваться.
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По предварительной информации, бомбардировщик потерпел крушение во время попытки приземлиться на авиабазе Элсворт.
В этот момент была плохая видимость на хоне низкой облачности и пониженной температуры воздуха. По факту катастрофы начато расследование.