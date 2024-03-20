



В США рассматривают возможность смягчения обвинений Ассанжу

Министерство юстиции США рассматривает возможность выдвижения смягченного обвинительного заключения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Об этом сообщает в Wall Street Journal со ссылкой на источники.



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Утверждается, что этот вопрос обсуждается с адвокатами Ассанжа. В частности, ему могут смягчить обвинения в обмен на признание вины.



Это помогло бы положить конец затянувшейся юридической саге по его делу. Ассанжа обвиняют в причастности к утечке тысяч секретных документов в 2010 году. 17 июня 2022 года глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит тюрьма.

