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В США рассматривают возможность смягчения обвинений Ассанжу
20.03.2024 21:33 Алина Груднева

В США рассматривают возможность смягчения обвинений Ассанжу

Министерство юстиции США рассматривает возможность выдвижения смягченного обвинительного заключения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает в Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Утверждается, что этот вопрос обсуждается с адвокатами Ассанжа. В частности, ему могут смягчить обвинения в обмен на признание вины.

Это помогло бы положить конец затянувшейся юридической саге по его делу. Ассанжа обвиняют в причастности к утечке тысяч секретных документов в 2010 году. 17 июня 2022 года глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит тюрьма.
 

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