



В США - бэби-бум после пандемии



Согласно новому рабочему документу Национального бюро экономических исследований, в соавторстве с экономистом Северо-Западного университета Ханнесом Швандтом, после пандемии COVID-19 в США произошел небольшой "детский бум".



Швандт и его соавторы — Марта Бейли из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Джанет Карри из Принстонского университета — недавно проанализировали демографические данные, охватывающие рождаемость в США с 2015 по 2021 год и все рождения детей в Калифорнии с 2015 по август 2022 года. Они обнаружили, что уровень рождаемости в США немного снизился из-за карантина в начале 2020 года, но снова вырос в 2021 году, что привело к чистому увеличению числа рождений на 46 000 по сравнению с допандемической тенденцией за два года вместе взятых.



Согласно исследованию, снижение, когда в 2020 году начались блокировки — на девять месяцев раньше, чем можно было бы представить реакцию рождаемости на пандемию, — в основном было связано с тем, что меньше женщин иностранного происхождения, въезжающих в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов, рожали детей.



Рост рождаемости в 2021 году был в основном обусловлен женщинами, у которых родились первые дети, и женщинами с высшим образованием, которые, смогли себе это позволить, работая из дома.



Авторы пишут, что рост рождаемости в 2021 году, который, согласно данным Калифорнии, продолжался до лета 2022 года, стал "первым серьезным изменением тенденции снижения рождаемости в США с 2007 года".



Швандт отметил, что ранние прогнозы предполагали, что из-за пандемии в США может родиться на 500 000 детей меньше, но на самом деле ситуация развивалась совсем по-другому. Потенциальными причинами были государственная помощь в связи с пандемией, которая обеспечила финансовую безопасность многих американцев, и ожидания многих людей, что экономический кризис будет недолгим.



"В краткосрочной перспективе финансовая незащищенность была меньше, но также и меньше финансовой незащищенности с точки зрения ожиданий людей. И то, и другое сделало шок гораздо более мягким с точки зрения реакции на рождаемость, чем типичная рецессия", — сказал Швандт.



Гибкость, созданная мерами по работе на дому, наряду с сокращением альтернативных издержек в других областях — женщины не пропускали поездки или общественные мероприятия из-за беременности, потому что эти мероприятия были отменены — возможно, также вдохновили некоторых людей завести детей.



Уровень рождаемости имеет важные последствия для общества, поскольку он влияет на более широкие тенденции в экономике. Если молодое поколение меньше, чем старшее, меньшее количество работающих людей отвечает за содержание большего числа пенсионеров.



Это именно та тенденция, которая наблюдается в большей части развитого мира, где в последние десятилетия наблюдается снижение рождаемости. В США среднее число детей на одну женщину снизилось с 2,1 в 2007 году до 1,6 в 2020 году.



Однако в 2021 году не только рождалось необычно много детей, но и многие женщины, решившие завести детей, также рожали своего первого ребенка. По словам Швандта, если у некоторых из этих женщин через несколько лет родится второй ребенок, "детские дивиденды" от пандемии будут расти.



Многие из женщин, родивших детей в 2021 году, имели высшее образование и, возможно, выиграли от более гибкого рабочего графика и большего количества времени, работая дома. Для работников с высшим образованием финансовое положение в целом также, как правило, было лучше, потому что многие из этих работников увидели, что их инвестиции и дома выросли в цене во время пандемии.



У женщин, не получивших высшего образования, и некоторых других подгрупп по-прежнему наблюдалось снижение рождаемости в соответствии с предпандемическими тенденциями. Швандт сказал, что всестороннее осмысление того, как люди принимают решение завести ребенка — в основном, экономическое решение — может быть хорошей идеей для политиков. В исследовании также подчеркивается важность иммиграции для поддержания высокого уровня рождаемости, отметил он.



"То, что некоторые женщины могут быть более склонны иметь детей, если они обладают большей гибкостью, является очень интересным и важным выводом, особенно с учетом того, что США отстают от других развитых стран с точки зрения связанных с материнством пособий, — сказал Швандт. — И хотя европейские показатели рождаемости в целом ниже, чем в США, в то же время у нас намного больше иммиграции. Это еще один вывод: мы увидели, насколько важны эти матери-иммигранты для рождаемости в США!".

