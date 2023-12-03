



В США построят новый “самолет Судного дня”

Самой большой неожиданностью в военном самолетостроении США стало исключение компании Boeing из конкурса разработки следующего поколения E-4B Nightwatch.



Об этому сообщает Reuters.



В результате частный оборонный подрядчик Sierra Nevada Corp останется единственной компанией, публично претендующей на контракт на создание новой версии "самолета судного дня" Survivable Airborne Operations Center (SAOC).



Только на создание центра разработки ВВС США планируют выделить $889 млн в 2024 году. А в общей сложности ВВС планируют потратить на эту программу $8,3 млрд до 2028 финансового года.

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В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре борта E-4B, один из которых постоянно находится в состоянии готовности к вылету. Эти самолеты, основанные на авиалайнерах Boeing 747-200. Как и было упомянуто, машины были построены в 1970-х годах. Их планируют вывести из эксплуатации в начале 2030-х годов.

