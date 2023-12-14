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В США подросток планировал кровавый теракт в синагоге
14.12.2023 07:53 Алина Груднева

В США подросток планировал кровавый теракт в синагоге

Американский подросток арестован по обвинению в планировании массового расстрела в синагоге в Кантоне, штат Огайо.

По данным американских СМИ, антисемитское нападение планировал 13-летний мальчик.

Подросток разместил подробные планы массового расстрела в соцсети Discord. Пользователи, у которых эта информация вызвала панику, сообщили об этом правоохранительным органам.

Мальчику предъявлено обвинение лишь в мелких правонарушениях, связанных с созданием паники и беспорядков. Первое заседание по его делу состоится 20 декабря.
 

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