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В США ответили, какого ожидают от Израиля ответа Ирану
16.04.2024 16:19 Алина Груднева

В США ответили, какого ожидают от Израиля ответа Ирану

Соединенные Штаты ожидают, что ответ Израиля на массированную атаку с территории Ирана будет "ограниченным по масштабам".

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена и на источник в разведке.

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В Вашингтоне предполагают, что Израиль обдумывает возможность нанесения "узкого и ограниченного" удара внутри Ирана. Уточняется, что израильская сторона пока что не уведомила США о том, каким и когда будет ответ.

"Мы надеемся, что они предупредят нас, чтобы мы были готовы защитить наш персонал, не только военный, но и дипломатический, во всем регионе", - сообщил представитель администрации.
 

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