В США ответили, будут ли вмешиваться в скандал с "увольнением" Залужного
Администрация президента США Джо Байдена не намерена препятствовать возможному увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Такое заявление в интервью CBS сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
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"Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Об этом прямо заявлено украинской стороне", - сказал он.
По словам Салливана, США не должны принимать какое-либо решение по вопросу с увольнением Залужного.
"Поэтому мы не вмешиваемся. Это суверенное право Украины и украинского президента", - добавил он.