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В США ответили, будут ли вмешиваться в скандал с "увольнением" Залужного
04.02.2024 20:11 Алина Груднева

В США ответили, будут ли вмешиваться в скандал с "увольнением" Залужного

Администрация президента США Джо Байдена не намерена препятствовать возможному увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Такое заявление в интервью CBS сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Об этом прямо заявлено украинской стороне", - сказал он.

По словам Салливана, США не должны принимать какое-либо решение по вопросу с увольнением Залужного. 

"Поэтому мы не вмешиваемся. Это суверенное право Украины и украинского президента", - добавил он.

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