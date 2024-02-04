



В США ответили, будут ли вмешиваться в скандал с "увольнением" Залужного

Администрация президента США Джо Байдена не намерена препятствовать возможному увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Такое заявление в интервью CBS сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



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"Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Об этом прямо заявлено украинской стороне", - сказал он.



По словам Салливана, США не должны принимать какое-либо решение по вопросу с увольнением Залужного.



"Поэтому мы не вмешиваемся. Это суверенное право Украины и украинского президента", - добавил он.