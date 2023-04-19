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В США 2-летний малыш проник через забор в Белый дом
19.04.2023 20:28 Ирина Демьянова

В США 2-летний малыш проник через забор в Белый дом

В США двухлетний мальчик проник через ограждение и попал на территорию Белого дома – его прозвали "младшим нарушителем безопасности".
Малыш протиснулся сквозь металлическое ограждение с северной стороны президентской резиденции, сообщает AP News.

Сотрудники подразделения Секретной службы США, отвечающие за безопасность в Белом доме, забрали малыша из лужайки и передали родителям. 
Доступ к комплексу ненадолго ограничили. Также правоохранители кратко опросили родителей, прежде чем отпустить их домой.

Спикер Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что они "столкнулись с любознательным молодым посетителем вдоль северной линии ограды, который ненадолго проник на территорию Белого дома".

"Служба безопасности Белого дома мгновенно вызвала сотрудников Секретной службы. Малыш и родители быстро воссоединились", – сказал он.
Ранее забор Белого дома повысили до 3,96 метра в целях безопасности, но в нем все равно остались 12-сантиметровые щели между столбами.

Малыш совершил первое успешное проникновение на территорию резиденции после усиления мер безопасности.
 



 

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