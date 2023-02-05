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В Пентагоне сказали, в каких целях КНР использовала сбитый аэростат
05.02.2023 09:00 Алина Груднева

В Пентагоне сказали, в каких целях КНР использовала сбитый аэростат

США сбили китайский аэростат, который предназначался для слежения за стратегическими американскими объектами.

Такой комментарий предоставил глава Пентагона Ллойд Остин. 

Предполагается, что в американском воздушном пространстве может быть еще один "воздушный шар-шпион", однако внешне он выглядит иначе.

Напомним, что аэростат был сбит возле побережья Каролины, когда тот пересек важные военные объекты в Северной Америке. В Китае возмутились этим, заверив, что он использовался исключительно для метеорологических исследований.
 

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