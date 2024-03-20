



В Пентагоне сделали новое заявление о задержках помощи Украине

В Пентагоне осознают важность ситуации с задержкой помощи для Украины и то, что это "продолжает подвергать Украину на повышенный риск". Однако США по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории.



В этом заверил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.



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"Мы полностью осознаем ужас ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", – заявил он в интервью "Радио Свобода".



Райдер высоко оценил доблесть украинцев, которые показывают себя "невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами", и они продолжают держать рубеж на большей части передовой линии, несмотря на то, что российские войска "добились определенных успехов".



"Сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию", – резюмировал спикер Пентагона.

