



В Пентагоне назвали возможной передачу F-16 Украине

Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения. Но не сейчас, а в будущем – сейчас западным партнерам следует сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.



Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США.



"Что касается F-16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", – рассказал Министр обороны США.



Ллойд Остин заверил, что Пентагон держит связь с Украиной по поводу того, какая поддержка ей необходима. Сейчас это системы ПВО, ракеты и бронетехники.



"В чем Украина больше нуждается уже сейчас – это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. ВСУ также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", – отметил глава Пентагона.



В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.



Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допустил получение Украиной самолетов F-16.

