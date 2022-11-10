



В Палату представителей США переизбрали двух умерших политиков - СМИ

В Палату представителей США переизбрали двух демократов, которые не дожили до выборов - Энтони Делуку в штате Пенсильвания и Барбару Купер в Теннесси, пишут Fox News и Local Memphis.



В Пенсильвании с 86% голосов переизбрали бывшего конгрессмена от этого штата Энтони Делуку, который умер 9 октября в возрасте 85 лет от лимфомы, но его имя не успели убрать из бюллетеня. Теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы решить, кто получит его место.



Журналисты отмечают, что, возможно, некоторые избиратели действительно не знали о смерти Делуки, но другие, вероятно, предпочли идею внеочередных выборов вместо избрания кандидата третьей партии.



"Мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к Энтони Делуке и его преданности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", - заявили демократы Палаты представителей.



В то же время в штате Теннесси выборы выиграла Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет. Избирательная комиссия округа объяснила, что имя Купер осталось в бюллетене для голосования после ее неожиданной смерти "в соответствии с законом штата". В штате проведут внеочередные выборы, чтобы заполнить ее место.



По состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация паритетная - от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.

