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В Нью-Йорке еврейские учреждения получили письма с угрозами
25.12.2023 21:38 Алина Груднева

В Нью-Йорке еврейские учреждения получили письма с угрозами

По всему Нью-Йорку в последние дни многие еврейские учреждения получили электронные письма с угрозами.

В тексах было сказано, что в стенах учреждений заложена взрывчатка.

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Письма с угрозами были адресованы синагогам, школам и общественным центрам в Бруклине, на Манхэттене и других районах Нью-Йорка. Власти и полиция были уведомлены относительно  этого. Начато расследование.

Что примечательно, буквально за неделю до этого еврейские учреждения по всей территории США подверглись угрозам, которые, в конечном итоге, оказались ложными.

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