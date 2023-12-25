



В Нью-Йорке еврейские учреждения получили письма с угрозами

По всему Нью-Йорку в последние дни многие еврейские учреждения получили электронные письма с угрозами.



В тексах было сказано, что в стенах учреждений заложена взрывчатка.



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Письма с угрозами были адресованы синагогам, школам и общественным центрам в Бруклине, на Манхэттене и других районах Нью-Йорка. Власти и полиция были уведомлены относительно этого. Начато расследование.



Что примечательно, буквально за неделю до этого еврейские учреждения по всей территории США подверглись угрозам, которые, в конечном итоге, оказались ложными.