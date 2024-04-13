



В Конгрессе сказали, когда могут рассмотреть проекты помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон планирует провести на следующей неделе заседание относительно законопроекта о помощи Украине и Израилю.



Такое заявление сделала республиканка Марджори Тейлор Грин.



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"Спикер Джонсон мог бы вынести на обсуждение отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израилю с $60 млрд для Украины, чтобы оказать давление на членов Конгресса с целью заставить их финансировать Украину", - сообщила она.



Грин призвала не привязывать Украину к Израилю. Она считает, что пакеты помощи этим двум странами не должны быть связаны между собой.