



В Гарварде показали "фильм ужасов" о зверствах ХАМАСа

В Гарвардском университете прошел показ фильма о зверствах ХАМАСа в Израиле во время атаки 7 октября.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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"Один из ведущих университетов мира стал опасным местом для евреев. Вместо того, чтобы воспитывать будущее поколение мировых лидеров - Гарвард стал рассадником сторонников терроризма", - сказал перед показом посол Израиля Гилад Эрдан.