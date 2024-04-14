



В ФБР оценили, есть прямая угроза от Ирана для США

ФБР не обнаружило каких-либо конкретных или реальных угроз для США на фоне массированной атаки с территории Ирана на Израиль.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в федеральных правоохранительных органах.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что ФБР продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.



"Сотрудники департамента были проинформированы контртеррористической группой. Реальных угроз Нью-Йорку нет", - сообщил заместитель комиссара полиции Нью-Йорка.



В свою очередь, в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса сказано, что правоохранители внимательно следит за развитием событий между Ираном и Израилем.



"Хотя в настоящее время реальных угроз Лос-Анджелесу нет, мы стремимся обеспечить безопасность молитвенных домов и уязвимых зон по всей территории", - сказано в заявлении.