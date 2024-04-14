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В ФБР оценили, есть прямая угроза от Ирана для США
14.04.2024 05:48 Алина Груднева

В ФБР оценили, есть прямая угроза от Ирана для США

ФБР не обнаружило каких-либо конкретных или реальных угроз для США на фоне массированной атаки с территории Ирана на Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в федеральных правоохранительных органах.

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Уточняется, что ФБР продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. 

"Сотрудники департамента были проинформированы контртеррористической группой. Реальных угроз Нью-Йорку нет", - сообщил заместитель комиссара полиции Нью-Йорка.

В свою очередь, в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса сказано, что правоохранители внимательно следит за развитием событий между Ираном и Израилем. 

"Хотя в настоящее время реальных угроз Лос-Анджелесу нет, мы стремимся обеспечить безопасность молитвенных домов и уязвимых зон по всей территории", - сказано в заявлении.

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