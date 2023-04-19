



В День памяти жертв Холокоста во Флориде нашли антисемитские листовки

Группа сторонников превосходства белой расы незадолго до начала Дня памяти жертв Холокоста распространила антисемитские листовки в районе Палм-Бич, штат Флорида, где проживает много евреев.



По данным StopAntisemitism, листовки принадлежали "Лиге защиты гоев".



Эта группа несет ответственность за многочисленные аналогичные случаи в США.



Такая акция ненависти была проведена в ответ на выдвижение законодательным собранием Флориды законопроекта HB269, целью которого является сдерживание роста антисемитских инцидентов в штате.



Листовки содержали призыв остановить HB269. Антисемиты утверждают, что он "положит конец Первой поправке".



"Евреям разрешено клеветать на белых, но белым не разрешается даже говорить правду о евреях", *- было сказано в листовках.

