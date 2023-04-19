Новости » Новости США
В День памяти жертв Холокоста во Флориде нашли антисемитские листовки
19.04.2023 16:53 Алина Груднева

В День памяти жертв Холокоста во Флориде нашли антисемитские листовки

Группа сторонников превосходства белой расы незадолго до начала Дня памяти жертв Холокоста распространила антисемитские листовки в районе Палм-Бич, штат Флорида, где проживает много евреев.

По данным StopAntisemitism, листовки принадлежали "Лиге защиты гоев".

Эта группа несет ответственность за многочисленные аналогичные случаи в США.

Такая акция ненависти была проведена в ответ на выдвижение законодательным собранием Флориды законопроекта HB269, целью которого является сдерживание роста антисемитских инцидентов в штате.

Листовки содержали призыв остановить HB269. Антисемиты утверждают, что он "положит конец Первой поправке".

"Евреям разрешено клеветать на белых, но белым не разрешается даже говорить правду о евреях", *- было сказано в листовках.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы