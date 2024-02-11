



В Белом доме раскритиковали Трампа за отказ поддержать союзников по НАТО

В Белом доме заявили, что комментарии бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он не защитил бы союзников по НАТО от потенциального вторжения России, были "ужасающими и неумными".



В субботу, 10 февраля на политическом митинге в Южной Каролине Трамп, вспоминал встречу с лидерами НАТО: "Один из президентов большой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия - вы нас защитите?".



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"Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили? Он сказал: "Да, допустим, это случилось". Нет, я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что они хотят. Вы должны платить".



Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, которого спросили о комментариях Трампа, сказал: "Поощрение вторжений убийственных режимов в страны наших ближайших союзников ужасно и неумно - и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны".



Трамп рассказал эту историю в контексте своей роли в содействии торпедированию законодательства Конгресса, которое направило бы военную помощь Украине и Израилю.

