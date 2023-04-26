



В Белом Доме отреагировали на переговоры Зеленского с Си Цзиньпином

В Вашингтоне приветствовали состоявшиеся впервые с момента полномасштабного вторжения переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином.



По данным CNN, соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



"Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили о том, что считаем важным для президента Си и официальных лиц КНР услышать украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России", - отметил Кирби.



Он отметил, что в настоящее время неясно, приведет ли это к какому-то значимому "мирному движению, плану или предложению". Кирби подчеркнул, что заключение мирного соглашения при участии Китая должно быть исключительно на условиях Украины.



