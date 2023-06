В американской тюрьме умер серийный убийца Тед Качински

На 82-м году жизни в федеральной тюрьме штата Северная Каролина умер серийный убийца Тед Качински, известный также Унабомбер.



Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем.



С 1996 года Качинский отбывал пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение.



Он взял на себя ответственность в 16 взрывах, в результате которых погибли три человека и были ранены еще 23 в разных районах страны в период с 1978 по 1995 год.



Преимущественно, он отправлял бомбы по почте в авиакомпании и учебные заведения.





BREAKING: Theodore “Ted" Kaczynski, known as the “Unabomber,” has died in federal prison, a spokesperson for the Bureau of Prisons told the AP on Saturday. https://t.co/XlcUfT47bR