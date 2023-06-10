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тюрьма
10.06.2023 21:07 Алина Груднева

В американской тюрьме умер серийный убийца Тед Качински

На 82-м году жизни в федеральной тюрьме штата Северная Каролина умер серийный убийца Тед Качински, известный также Унабомбер.

Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем.

С 1996 года Качинский отбывал пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение.

Он взял на себя ответственность в 16 взрывах, в результате которых погибли три человека и были ранены еще 23 в разных районах страны в период с 1978 по 1995 год.  

Преимущественно, он отправлял бомбы по почте в авиакомпании и учебные заведения.

 

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