



Умер мужчина, который поджег себя у здания суда во время процесса по делу Трампа

По сообщениям, мужчина погиб после того, как вчера поджег себя у здания нью-йоркского суда, где проходил процесс по делу Дональда Трампа о вымогательстве денег, когда завершался отбор присяжных.



Мужчина горел несколько минут у здания суда, где проходит первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом США.



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NBC News и другие американские СМИ сообщили, что мужчина скончался. NBC News со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщает, что в больнице, куда был доставлен мужчина, констатировали его смерть.



Ранее власти заявили, что мужчина, которому было около 30 лет, находился в критическом состоянии.



По словам свидетелей, мужчина достал из рюкзака брошюры и подбросил их в воздух, после чего облил себя горючей жидкостью и поджег. В одной из этих брошюр были упоминания о "злых миллиардерах", но в тех частях, которые были видны очевидцу Reuters, Трамп не упоминался.



Департамент полиции Нью-Йорка заявил, что мужчина, которого они идентифицировали как Макса Аззарелло из Сент-Огастина, штат Флорида, не был направлен против Трампа или других лиц, вовлеченных в судебный процесс.

