



Ударил 6 раз: детали покушения сотрудником консульства Израиля в Нью-Йорке

Сотрудник израильского консульства в Нью-Йорке обвинен в попытке убийства 42-летнего мужчины возле ночного клуба на Манхэттене.



Появились подробности относительно обвинительного заключения, составленного в отношении 24-летнего гражданина Израиля.



Утверждается, что подозреваемый после словесной перепалки напал на мужчину 26 февраля со стеклянным кувшином возле ночного клуба "Евангелие". Он разбил сосуд пострадавшему о голову.



После того, как мужчина упал, сотрудник консульства ударил его еще шесть раз. Перед седьмым, который он не успел нанести, кувшин разлетелся вдребезги.



Пострадавшего доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг и множественными порезами. Уточняется, что по кредитке следователи установили, что сотрудник консульства действительно был в клубе в тот вечер. Следствие продолжается. Встречались ли пострадавший и напавший до этого, выясняется.