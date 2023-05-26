



Uber заключил сотрудничество с Waymo для запуска поездок без водителя

Uber Technologies предложит беспилотные автомобили на своей платформе для поездок и доставки еды в конце этого года благодаря партнерству с Waymo компании Alphabet.



Клиенты Uber смогут использовать определенное количество беспилотных автомобилей Waymo для поездок и доставки еды в пределах территории площадью 180 квадратных миль в Финиксе, штат Аризона.



Широкая сеть Uber даст Waymo, которая также работает в Сан-Франциско и собирается расшириться до Лос-Анджелеса, "возможность охватить еще больше людей".



Для компании Uber это дает толчок к реализации ее давних амбиций в области автономного вождения. "Полностью автономное вождение быстро становится частью повседневной жизни, и мы рады привнести невероятные технологии Waymo на платформу Uber", - сказал гендиректор Uber Дара Хосровшахи.



В прошлом году Waymo и грузовое подразделение Uber заключили партнерство, чтобы помочь клиентам более эффективно использовать автономные грузовики.