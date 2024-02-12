



У стрелка в церкви в Техасе на винтовке было написано "Свободная Палестина"

По данным газеты Houston Chronicle, стрелявшая в воскресенье в церкви Джоэла Остина в Хьюстоне, 36-летняя Генессе Ивонн Морено, а на оружии, использованном при нападении, была надпись "Свободная Палестина".



Морено вошла в церковь Лейквуд незадолго до начала службы на испанском языке в 14:00 с мальчиком, которому, предположительно, было около 4-5 лет, и открыла огонь, когда сотни людей занимали свои скамьи.



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Двое офицеров, работавших в церкви в качестве охранников, - полицейский из Хьюстона и агент Техасской комиссии по алкогольным напиткам - открыли ответный огонь и ранили Морено, сообщил в воскресенье, 11 февраля начальник полиции Хьюстона Трой Финнер.



Мальчик также был ранен и госпитализирован в критическом состоянии.

