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У стрелка в церкви в Техасе на винтовке было написано "Свободная Палестина"
12.02.2024 21:57 MIGnews.com

У стрелка в церкви в Техасе на винтовке было написано "Свободная Палестина"

По данным газеты Houston Chronicle, стрелявшая в воскресенье в церкви Джоэла Остина в Хьюстоне, 36-летняя Генессе Ивонн Морено, а на оружии, использованном при нападении, была надпись "Свободная Палестина".

Морено вошла в церковь Лейквуд незадолго до начала службы на испанском языке в 14:00 с мальчиком, которому, предположительно, было около 4-5 лет, и открыла огонь, когда сотни людей занимали свои скамьи.

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Двое офицеров, работавших в церкви в качестве охранников, - полицейский из Хьюстона и агент Техасской комиссии по алкогольным напиткам - открыли ответный огонь и ранили Морено, сообщил в воскресенье, 11 февраля начальник полиции Хьюстона Трой Финнер.

Мальчик также был ранен и госпитализирован в критическом состоянии.
 

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