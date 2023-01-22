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У Байдена нашли еще одну пачку секретных документов
22.01.2023 16:56 Алина Груднева

У Байдена нашли еще одну пачку секретных документов

В доме президента США Джо Байдена обнаружили еще одну пачку секретных документов.

По данным Аxios, шесть документов нашли при обыске его дома в Уилмингтоне.

По словам личного адвоката президента США Боба Бауэра, находку сделали следователи Министерства юстиции во время 13-часового обыска.

Документы с пометкой "совершенно секретно" относятся ко времени, когда Байден был вице-президентом и сенатором.

"Министерство юстиции попросило, чтобы обыск оставался закрытым до тех пор, пока он не будет проведен, в соответствии со стандартными процедурами, и мы согласились сотрудничать", — сказал Бауэр.

По словам члена офиса советника Белого Дома Ричарда Заубера, ни президента, ни первой леди во время обыска в резиденции не было.



 

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